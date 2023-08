FSRU to terminal zabudowany na gazowcu LNG, więc co najwyżej rurociąg do niego można traktować jajko zagrożenie ekologiczne, choć zdecydowanie mniejsze niż tysiące kilometrów rury nord streamu. aktualne rozwiązanie sprawi, że Niemcy będą kupować gaz od krajów innych niż Rosja, co powinno nas cieszyć. Z rurociągu do FSRU mogliby zrezygnować, ale wtedy musieliby pogłębić kanał wodny do Lublina, co byłoby bardziej problematyczne i kosztowne.