Informuję ją, że zgodnie z prawem, sklep ma obowiązek sprzedać klientowi produkt po cenie korzystniejszej dla klienta i łamie w tej chwili prawo. Pracownica stwierdza, że mogę go kupić, albo nie, ona nie sprzeda mi go inaczej niż tak i mogę sobie zgłaszać problem gdzie mi się podoba, po czym odchodzi. Nieszczególnie mnie to dziwi. Niedziela, najpewniej dwójka ludzi na sklepie, którzy maja ogarnąć wszystko. No ale tak czy siak, nie podoba mi się to, że muszę kontrolować absolutnie każdą cenówkę, każdy druczek, a nawet oczywistą cenę, żeby nie zostać oszukaną. Nie chodzi już nawet o te trzy złote (choć tu trzy, tam pięć, tu dwa), ale o to, że klient jest ciągle robiony w bambuko, a sklep łamie prawo i... nic.



Śmiesznie i smutno zarazem robi się dalej. Pomyślałam, że coś z tym trzeba zrobić i zadzwoniłam do rzecznika praw konsumenta. Tam dowiedziałam się, że w sumie to "nie tu się dzwoni w takich sprawach" i dostałam numer do inspekcji handlowej. Pan z inspekcji handlowej poinformował mnie, że mam dwie drogi. Pierwsza to sprawa sądowa o różnicę trzech złotych, gdzie ja mam gdzieś te trzy złote, a problemem jest nieprzestrzeganie praw konsumenta. Druga droga to... zgłoszenie im jaki to sklep, a oni uwaga... UPRZEDZĄ SKLEP Z 3-4 TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM, że będzie inspekcja. Przecież to tak jakby dilera uprzedzali 2 tygodnie wcześniej, że będzie miał nalot xD. Pan podsumował, że w sumie to nic konkretnego nie da się zrobić. Także świetnie robaku, będziesz rąbany w tylną część ciała jawnie aż miło.



Po całej sytuacji wybrałam się do sklepu dzisiaj w godzinach wieczornych, żeby sprawdzić czy chociaż naprawili swój błąd. Jakież było moje niezdziwienie, kiedy sery wciąż miały niepoprawne ceny, jedynie na dole widnieje inna cena za kilogram, a ta na serach wciąż jest błędna...