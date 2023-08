Czy ja dobrze rozumiem artykuł, że można sobie strzelać do ludzi i policja wiedząc o tym i tak nic nie zrobi do puki ktoś oficjalnie im tego nie zgłosi? Bo według artykułu prowadzą śledztwo tylko w sprawie zgłoszenia ostrzelania jednego domu.



Dziennikarka powinna o to dopytać i czytelnikom przedstawić dokładnie tę sytuację. Nie zostawia się w taki sposób wątków. Czy będąc dziennikarzem, na prawdę tak trudno o to zapytać policję?