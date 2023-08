Pokaż całość

To jest bardziej skomplikowane. Należy uściślić, że influencerem jest opiniotwórcza osoba publiczna. I tutaj należy odróżniać specjalistów w swojej dziedzinie (zasłużonych lekarzy, prawników,. sportowców itd.) od specjalistów od wszystkiego (celebryci, eksperci tvp, aktorzy, politycy itd.)Przykładowo, chcę sobie kupić nowy rower. Mam do wyboru - iść do sklepu i zasięgnąć opinii od gościa, który nigdy nie przejechał nawet 100km i ma swój plan sprzedażowy albo zasięgnąć wcześniej opinii mistrza kolarskiego,