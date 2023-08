A co zrobiła w sprawie rozliczenia PiS Platforma Obywatelska przez osiem lat swojej władzy?

Nic.

Tak samo to tutaj, to tylko spektakl. Teatrzyk dla naiwnych, którzy wierzą, że socjaliści pobożni są wrogami socjalistów bezbożnych.

A Jedni i drudzy to socjaliści.