A co ma do tego do tego LGBT jako takie? Nie jestem gejem ale, gdy będę miał problemy z samodzielnym życiem, nie chcę, by ktokolwiek z rodziny mną się zajmował i to nie dlatego, że nie wierzę w ich możliwości czy umiejętności: nie chcę, by tracili możliwości, które daje im życie poprzez tak wielkie zaangażowanie w moje życie. Jeżeli nie będzie mnie stać na DPS to samodzielnie zdejmę z nich ten problem. Pokaż całość