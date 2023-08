Jeżdżę ta ulicą często i do głowy by mi nie przyszło pchać się w tą lukę przed przejściem w nocy skoro wiem, że i tak zaraz to auto zjedzie a na przejściu najprawdopodobniej ktoś będzie...

Nie bronię kutafonów z p0licji bo sam uważam, że to największe nieuki i niedorajdy życiowe tam poszły ale bez przesady - po co w ogóle pchać się w takiej sytuacji, co to mu pomogło, co przyspieszyło?