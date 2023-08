Cytując "... policjant późno dał sygnał do zatrzymania się - tak że nie było już możliwości zjechania do zatoczki, gdzie był policyjny radiowóz, tylko dwa samochody (jego auto oraz skoda) zatrzymały się na jezdni. Wtedy w tył skody uderzyła jadąca w tym samym kierunku ciężarówka."



Ciekawe kiedy milicjanci poniosą jakieś konsekwencje swojej nieudolnosci, jak dalej będą tak robić to kogoś zabiją w trosce i nasze bezpieczeństwo.



btw. kontrola na ograniczeniu 90km/h