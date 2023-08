Kisnę z wykopków i tego łże dziennikarstwa. TVN=TVP



Dokonano konwersji akcji z Lotosu na Orlenowskie, wycenę rynek głównie ustalał. I tyle. Można się spierać co do zasadności fuzji i jej struktury, ale tutaj działa to rynkowo. Plus skarb państwa przełożył z kieszeni do kieszeni.



...



ale tu Orlenu nie lubimy, nie lubimy PiS, więc prawda się nie liczy