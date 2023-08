Proponuje sprawdzić użytkowników, którzy zakopali. I już można mieć podejrzenie skąd ten gościu jest. Lukardio oczywiście obecny a jest to użytkownik, co do którego mamy potwierdzenie, że z kolegami się dogadywał na discordzie w celu manipulacji treściami zamieszczanymi na wykop. Wrzucali sobie użytkowników których potem grupowo zgłaszali. Na grupie był też jeden moderator wykopu, który życzył Polsce jak najgorzej cytat "Serio życzę sobie i wam aby to społeczeństwo zostało zdziesiątkowane"