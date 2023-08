Jednego nie mogę zrozumieć. Ci wszyscy posłowie i ministrowie funkcjonują na koszt podatnika. Praktycznie wszystko co sobie zażyczą mogą mieć za darmo. A mimo to prawie wszyscy spasieni jak świnie. A przecież mogliby sobie zamawiać, na koszt podatnika, zdrowe i smaczne żarcie. Do wyboru do koloru. Mają dostęp, oczywiście na koszt podatnika, do wszelkiej maści fitnessów, basenów itp. To nie, wszystko to to spasione. Co oni żrą że tak się tuczą.