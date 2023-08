Gdy widzę mordę tego freaka to aż mi się robi jakoś tak dziwnie. W sensie, że on mi wygląda na jakiegoś totalnego odklejeńca - na Twittera raz wrzucił swoją walkę z cieniem, boksując do kamery z werwą osiemdziesięcioletniego paralityka. Nikt normalny, kto ma niezaburzoną percepcję rzeczywistości by czegoś takiego nie opublikował, mając świadomość, że się skompromituje, a to oznacza, że Oskarek ma coś z umysłowości dziesięcioletniego, infantylnego dziecka i albo komuś zrobi Pokaż całość