To milicja wykonująca bezmyślnie polecenia zwierzchników. To co się dzieje teraz w PL (nie mówiąc już o polskiej milicji) to przechodzi ludzkie pojęcie. Bandyterka w czystej postaci (co chociażby pokazuje Audyt Obywatelski w ostatnim odcinku).



Jeszcze chwila i opinie o tej formacji osiągną dno Rowu Mariańskiego.



Przykład z życia, wracam z wakacji z rodzinką, 5 rano. Kontrola drogowa milicji i pierwszy tekst, który słyszę: "Oooo, nowy samochód się ma". Pomijając fakt, że Pokaż całość