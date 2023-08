Rosyjska marionekta tfuuu sterujaca polska z kremla.

Zgadnijcie kto wychwalał tę rosyjska marionetkę.

No dziwnym trafem korwin mikke dobrz mowil o swoim współagencie.

Wydawac by sie moglo ze komuch rosyjski powinien byc najwiekszym wrogiem wolnorynkowego konserwatysty. A tu niespodzianka. Przejzyjscie wypowiedzi Korwina o Jaruzelskim. Są pochlebne.

Ba chcecie wiekszy rosyjski mindfuck? Sprawdzcie wypowiedzi Korvinova o Urbanie, to kewstia chwili w wyszukiwarce.

Dziwne nie? Potem wybielanie rosji na wojnie, wyzyty na okupowanym krymie,