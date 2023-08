Moja babcia, rocznik 1905, bardzo dobrze pamiętała pierwszą, no i wiadomo, silą rzeczy drugą wojnę światową. Lubiła dużo opowiadać, ale mnie tam gównianą wtedy średnio to interesowało. Zmarła jak miałem 12 lat. Teraz to miałbym tyle pytań do niej, że głowa mała.