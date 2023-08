Poszukiwana za oszustwo na tzw. BLIKA.

Nie "na tzw. BLIKA", bo ten BLIK się nazywa po prostu BLIK. To jest jego oficjalna nazwa.Określenie "tzw." odnosi się zaś do nazw i wyrażeń nieformalnych, ukutych naprędce.Takim wyrażeniem jest tu "oszustwo na BLIKA" i to do niego odnosi się "tzw.". A więc poprawne zdanie powinno brzmieć "Poszukiwana za tzw. oszustwo na BLIKA".Tak, drogi OP-ie, kolejność wyrazów w zdaniu ma znaczenie.