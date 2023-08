Japoński mit bycia ofiarami IIW.Ś trzyma się dobrze.

Niczym Katon Starszy czy tam inny, powtarzał będę zawsze: Japończycy to jeden z najbardziej wrednych narodów na świecie. Zakłamani, mordercy, zyeby. Od feudalu w samoloty za szybko. Moj mąż chce w kamikadze, armia mowi nie, bo macie 3 dzieci. Udusiłam je wlsanie, już może? To typowa japonka, za cesarza!Inne w kolejce to Austria, bo kacapia to oczywiste