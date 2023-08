Nie wiem po co ten sensacyjny przypisek "tylko", tak jakby to miało insynuować że Polska była 100 lat za murzynami. Internet jaki znamy dziś otworzył się globalnie dopiero w 1991 roku, także w tym samym co my.



Przedtem to i tak była ograniczona sieć dla wybranych i wszystko robiło się w terminalu. BBS, Usenet, dopiero pojawienie się World Wide Web zapoczątkowało Internet, czyli globalną sieć, przedtem był to tylko internet, czyli sieć Pokaż całość