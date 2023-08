Pamiętajcie. To że Polska rośnie w siłę to wszystko zasługa PiS. Nie Tuska, nie KO, nie Lewicy, nie Konfederacji, nie Hołowni i Kamysza. To PiS buduje silną o bogatą Polskę. Gdyby dziś rządził Tusk nie mielibyśmy się czym bronić przed potencjalną napaścią Rosji i Białorusi a na ulicach mielibyśmy wyznawców islamu. Ja wiem, ze dla was wykopków ta prawda jest trudna i bolesna do zaakceptowania. Ale takie są FAKTY to PiS czyni Pokaż całość