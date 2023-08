No i gitara, ludzie zarzucają konfie, że wrzucają na listy wyborcze swoją rodzinę, ale jakby się tak nad tym zastanowić to może dlatego, że posłów w sejmie jest za dużo. 80% posłów nic nie robi tylko podnosi rękę jak im partia każe i trzeba kimś listy wyborcze powypełniać.

Z rodziną jest taki plus, że jednak jest mniejsze prawdopodobieństwo, że twój brat lub żona zmieni barwy i ucieknie do innej partii.