To co się działo w Polsce w latach 2010-2014 to był jakiś rampage służb, agentów, ekstremistów politycznych i fanatyków religijnych. Niepokoje społeczne, manipulacje masami w mediach (Walka o krzyż, Mama Madzi), marsze narodowców na 100 tysięcy ludzi, seryjny samobójca.

Dla Polski Smoleńsk to był 11 września, z tym, że pożar tlił się przez 4 lata. Mimo wszystko z perspektywy czasu trzeba oddać respekt służbom "w cieniu", które gasiły ten pożar. Pokaż całość