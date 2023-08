Nawet gdyby w mordzie uczestniczyli jacyś Polacy, to na okupowanym obszarze za przyzwolenie na takie czystki etniczne odpowiada okupant. Nic takiego bez zgody Niemców by się nie wydarzyło. Tak samo nie było mowy o jakiś masowych mordach gdy istniała II RP i Polska państwowość. W przedwojennej Polsce mógł sobie i antysemityzm być, ale jak ktoś by zabił Żyda to sąd skazałby go i dostał by czapę. Trzeba pamiętać, że co innego był Pokaż całość