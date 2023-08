W interesie Polski byłoby dogadanie się z Białorusią, która może faktycznie zauważyła, że z Putinem to mogą tylko skończyć na dnie. Putler dostałby chyba zaraz ataku serca, a do tego przejęlibyśmy część putinowskiego arsenału nuklearnego i można by powiedzieć "sprawdzam", czyli przeanalizować tę broń i jej skuteczność. Do tego dość spora część granicy Ukraińców zostałaby trochę zluzowana.



To jest polityka i nie ma co się obrażać, tzw. zachód dogaduje się z jeszcze Pokaż całość