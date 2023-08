Za road rage prawko powinno lecieć na 2 lata. Później testy psychologiczne i zdawanie od nowa.

W przypadku recydywy - tym razem 5 lat. To daje łącznie 7 lat bez samochodu, sporo. Jeśli przez 7 lat się nie nauczy, to już zakaz prowadzenia dożywotnio.



Oczywiście oprócz tego, zależnie co zrobił innemu kierowcy - osobna sprawa karna.

No i za prowadzenie w trakcie zakazu, więzienie. Konkretnie właśnie za road rago, bo jak komuś Pokaż całość