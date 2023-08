Po "pandemii" to nie ma tutaj zdziwień. Wystarczyło dosłownie 5 minut by znaleźć więcej prawdy w necie niż słuchajac przekazu tzw "niezależnych dziennikarzy". Zresztą Lis to powinien serio zamknąć mordę bo był pierwszym do blokowania "szurów", a po roku wychodziło, że jednak szuria nie myliła się z niczym, a ten "dziennikarzyk" bronił interesu.... no właśnie kogo? bo dziennikarz z niego żaden.