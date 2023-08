Organizatorzy FEST Festivalu w Chorzowie to ludzie wierzący: do końca wierzyli w swoją imprezę, sprzedając bilety, gdy już dobrze wiedzieli, że żadnej imprezy nie będzie. I do tego to kuriozalne oświadczenie o odwołaniu: opublikowali i skasowali - tylko po to, by puścić je raz jeszcze o godz. 21:37.