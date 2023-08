"One są już ukończone. Teraz muszą trafić do Europy i na Ukrainę, razem ze wszystkimi dołączonymi do tego rzeczami: amunicją, częściami zamiennymi, paliwem, sprzętem, instalacjami do napraw" - poinformował w poniedziałek asystent sekretarza sił lądowych ds. uzbrojenia Doug Bush.