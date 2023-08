Dlaczego wykopki dalej są zdziwione, że nastroje antyunijne są coraz większe? Serio pytam, kilka lat temu to był debilizm, ale co jest dziwnego w tych nastrojach dzisiaj podczas eko szaleństwa?



Inb4 nie gadajcie o przeprowadzce do rosji i bialorusi, tylko odpowiedzcie normalnie