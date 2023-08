Nie lepiej by było sprzedać okupantowi stracone tereny, zobowiązać do odszkodowania za każde życie ludzkie i rozdać pieniądze ofiarom a następnie zakończyć tą przedłużającą się wojnę? Czy obie strony konfliktu na to w końcu wpadną? Chyba lepiej by było ruskim stracić pieniądze, które i tak się za jakiś czas zwrócą, niż ludzi których nie wskrzeszą.