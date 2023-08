A mnie to wyglada na straszenie Polaków, aby znów wszystkich pod płaszczykiem zagrożenia zgromadzic pod polska flaga trzymana przez PiS. Dziwne jest to, ze kraj w NATO boi się grupki 100 kacapskich patusow i to na tyle, ze po ogłoszeniu tego zagrożenia Morawiecki jedzie grillować kiełbaski na pikniku 800 plus. Jednocześnie polska armia nie zauważa przez ponad 15 godzin dwóch białoruskich śmigłowców kręcących baczki po polskiej stronie granicy, a później zaczyna się Pokaż całość