Już pomijając to nagranie które faktycznie jest ciekawe zdajecie sobie sprawę że Piłsudski to był kawał gnoja? Najpierw austriacki agent a potem zleceniodawca morderstw politycznych i to wielu. Do dzisiaj przez większość uważany za męża stanu, patriote itd a był bezwzględnym skur@ysynem próbującym za wszelką cenę ukryć swoją agenturalną przeszłość, niszczącym wielu ludzi i w bardzo wielu aspektach szkodzącym krajowi i powodującym że Polska była kompletnie nieprzygotowana do wojny. Jak nie lubię Pokaż całość