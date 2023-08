To orzeczenie dyskwalifikuje działania kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie, które nie dopuszczało do orzekania bezprawnie zawieszonego przez nielegalną Izbę Dyscyplinarnego sędziego Igora Tulei. Mimo że miał on natychmiast wykonalne zabezpieczenie sądu, które to nakazywało.