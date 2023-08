Ok, tak było, złodzieje. Ale czy gdyby to był Mychajło z Rusłanką to byli byście bardziej zdziwieni?

Byłem świadkiem jak w samolocie, wcale nie taniej linii, towarzystwo z Ukrainy pakowało do toreb napoje (alkoholowe) będące poczęstunkiem pokładowym.

Nie zmienia to że Rosjanie kradli, ale narracja że dzikusy napadły na światły, kulturalny naród jest stronnicza.