Nie do końca rozumiem, albo z artykułu nic nie wynika. No bo skoro złodziej przejął dane do logowania, to jaka wina banku? Coś tam jest o pracowniku banku któremu zgłaszano problemy z logowaniem, ale czy zgłoszono przejęcie danych do logowania i zablokowano dostęp? Poza tym, jak użytkownik czegoś nie #!$%@?, to bardzo trudno jest cokolwiek ugrać. Weryfikacja dwuetapowa i zabezpieczenie kluczem sprzętowym, to standard w dzisiejszej bankowości dla firm.

