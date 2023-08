Przez nią musiałem kiedyś się przełamać i wystąpić publicznie przed całą szkołą ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Poszedłem do II LO w Nowym Sączu i miało odbyć się ślubowanie pierwszych klas. Padło na naszą klasę, że ktoś od nas miał odczytać słowa ślubowania i wychowawczyni czekała aż ktoś się zgłosi. Jakoś nie było chętnych i pomimo tego, że chowałem się jak mogłem, to usłyszałem słowa "W takim razie to Pokaż całość