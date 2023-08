pomijam fakt, ze nasze wojsko to jest taki sam kabaret jak nasi rzadzacy, dobrali sie i Tworza idealne combo ale jakie sa Wasze oczekiwania? co w tej konkretnej sytuacji mialo sie wedlug Was wydarzyc? moze, ze automatyczny system rakietowy zestrzeli wszystko co sie rusza po przekroczeniu granicy panstwa o 1 milimetr?