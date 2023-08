Niezłe urojenia,

Pokaż całość

Ale jakie? alerty RCB do zapraszania wybranej grupy spolecznej do urn juz mielismy za PISu przy poprzednich wyborach gdize alert do ostrzegania wykorzystano zeby przypomniec emerytom o dniu wyborowautobusy do wyborow? Czloneknarodu : a co do reszty przeciez kowin w polityce nie jest od wczoraj, to co on mowil, jego partia dawniej itp zwykle idealnie trafialo w mlodych ludzi z ambicjami itp, czesto szczyt poparcia mial u