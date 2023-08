Chłopy z beznadziejnej sytuacji trafili sobie na all inclusive do Turcji, a ci ich teraz "uratowali" i znowu trafią do piekła. Emeryturkę do może mieć Pan Niemiec, Pana, Panie Saszko zapraszamy do ponownej walki o życie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )