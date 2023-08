Nic nowego. Czym bardziej ktoś prawicowy tym większe prawdopodobieństwo, że jest kryptogejem, który tak bardzo chce od siebie odsunąć podejrzenia i wyprzeć swoje preferencje seksualne, że z nimi publicznie walczy. Dziś bycie gejem to już nie wstyd. Są inne alternatywy niż bycie księdzem lub prawicowym politykiem. Choć oczywiście to samo dotyka wyborców, ale w mniejszym stopniu to manifestują.