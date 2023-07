Cały teren przygraniczny z BY jest patrolowany 24h/dobę gęsto przez wojsko, WOT, policję i SG. Samo przejście przez ten "mur" niczego im nie gwarantuje.



Jeśli uda im się dostać do DE to nic tylko pogratulować przebiegłości.



Od co najmniej 2-3 miesięcy jest też tam (na granice z BY) ściągany ciężki sprzęt włącznie z czołgami i masą armato-haubic - ciekawe "po co"? ᶘ ᵒ ᴥ ᵒ ᶅ