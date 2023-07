Czy jakaś Natasza zaopiekuje się rannym weteranem, który zapewne został zmuszony by walczyć za jej wolność? Zaopiekuje się prawda?



Niestety gość zostanie sam, a Natasze dostały możliwość by żyć i dalej będą balować co wieczór w klubach w Polsce. To jest ten przypadek dlaczego należy bronić życia swojego i najbliższej rodziny, a nie zgrywać bohatera. Po ośmiu latach rządów pis, w razie W zamierzam wyjechać niż bronić obajtkowych pałaców.