I zobacz, z ryjem na człowieka, że przegłosowali jakieś tam pieniądze. Wszystko zasypywać pieniędzmi, całe podsumowanie tego rządu. Brak dobrych rozwiązań, poprawy ustawodastwa, regulacje tam gdzie są potrzebne i deregulacje tam, gdzie jest ich za dużo. Nie, to dużo kosztuje czasu, pracy, rozmów, konsultacji z ekspertami. Nie #!$%@?, lepiej podjechać ciężarówą, zasypać problem gotówką, dopłatami, a co tam, stać nas. Do następnych wyborów, potem problem powróci i znowu sypać kasą. Jeszcze z Pokaż całość