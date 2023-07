Fajnie, a co ze zbrodniami Bandery? CIA właśnie odtaniło akta na temat Bandery. Nie uwierzycie, ale potwierdziło się to co podejrzewali Polacy. Był naziolem co razem z Hitlerem mordował Żydów i Polaków. Gloryfikowanie Bandery to jak gloryfikowanie Hitlera. Gdzie jest polskie MSZ? Jeśli teraz nie zaprotestujemy przeciwko nazistom z Ukrainy to kiedy?