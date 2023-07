Kary za wandalizm, kradzieże, pobicia, czy zabicie człowieka w 2+ osób (czyli tzw. pobicie ze skutkiem śmiertelnym - w praktyce chodzi o brutalne zabójstwo, gdzie nikt się nie przyznaje, że to on skakał po głowie) są po prostu śmieszne. Policja tylko to ostatnie będzie ścigać. Jak widzieliśmy, nawet grożenie śmiercią i nielegalne posiadanie broni (Jaworek) nie zmusi naszych kochanych organów do szczególnie intensywnego działania.

Będzie tylko gorzej, bo wszyscy doskonale wiedzą, że