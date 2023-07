Nie mieliśmy wyboru - aparat państwowy, który zdemolowaliśmy, zupełnie nie działa i nic nie potrafimy!

To teraz jeszcze na własną milicję muszą donieść, że nie potrafi ścignąć januszexów, co te śmieci wwożą i na Pana Granatnika! I na płokułatułę, że nie ściga składowisk. I odpowiednich ministrów, co to nie potrafią użyć odpowiednich służb (IT) jeszcze w tranzycie wyłapać.

Ech, blaski kampanii wyborczej...