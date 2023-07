͡

°

ʖ

̯

͡

°

...nielicznych kontroli oraz nieskutecznych kar wobec podmiotów

Pokaż całość

Ma ktoś dostęp do treści tej skargi? Ani w artykule, ani na ich FB, ani na stronie samej organizacji go nie ma (Z tych źródeł jedynie co w zasadzie pewne to skarga na częstość kontroli, natomiast nie ma nigdzie żadnych zarzutów żeby proceder handlu nielegalnym drewnem faktycznie występował. Na ich stronie w ich komunikacie można przeczytać najwyżej: