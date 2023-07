Jasne :D wszystko się trzyma kupy:

1. Janusz Kubicki już od 2016 roku zwracał się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2. program priorytetowy 2.8. Usuwanie porzuconych odpadów [...] jednak nabór wniosków zakończył się 18 grudnia 2020 r.

To znaczy, co się działo przez 4 lata? Dlaczego Prezydent nie zgłosił się do tego programu?

Wygląda to po prostu na "wybielanie swoich" i nic więcej. I do tego te wstawki, na Pokaż całość