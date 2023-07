I to jest główny powód eko szaleństwa, Europa nie jest gotowa na to, żeby obniżyć swój poziom życia, który zostałby obniżony przez sytuację na świecie i tym co będzie za kilka lat, eko szaleństwo ma być usprawiedliwieniem tego co nieuniknione - obniżeniem poziomu życia. Obniżenie poziomu życia = niezadowolenie społeczeństwa = protesty i dym, właśnie dlatego coraz szybciej starają się wprowadzić Europejski zamordyzm i kontrolę na wzór Chin, śpieszno im do tego, Pokaż całość