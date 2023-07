Od początku pandemii widzę coraz większe zidiocenie milicjantów. Każda możliwość nadużycia uprawnień musi zostać wykorzystana. Każdy przyjeb bez wyjątku musi zademonstrować uprawnienia, o których kiedys ktoę mu powiedział. A fakt, że uprawnienia faktyczne ma, ale tylko w danych okolicznościach to już nie ważne, bo dyskutować o tym co mogę a nie mogę to będziemy jak przeżyjesz wizyte na komendzie.