Autor nagrania to lewak więc można się rozejść. Prawda konserwy? ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )



Policjanci widzą w telewizji co mogą. Niektórzy pewnie też siedzą na wykopie i jak widzą zbiorowe spuszczanie się nad zajebistym Granatnikiem co robi konferencje prasowa to już wiedzą że są bezkarni.